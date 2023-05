Overpass 2 avslørt med grus- og sandfylt trailer

Overpass 2 ble nettopp kunngjort av Nacon, og de ser virkelig ut til å ha troen på det nye racingspillet de kaller "det ultimate off-road-eventyret". Vi er også lovet 31 nye baner og 5 spillbare moduser å velge mellom, og det er 37 lisensierte kjøretøy inkludert. Kombiner dette med en "redesignet og mer komplett opplevelse: forbedret grafikk, forbedret fysikk, nye kjøretøy og terreng", så høres det jo lovende ut.

Peter Vermeulen, administrerende direktør hos utvikleren Neopica, hadde følgende å si om denne kunngjøringen:

"Overpass 2 er et unikt spill, og vi er glade for å bringe et nytt spill ut for fans av racing og terrengkjøring. Vi jobber hardt for å gjenskape terrengfysikken, kjøretøyets oppførsel og de autentiske opplevelsene i denne svært tekniske sporten."

Dette offroad-eventyret kommer på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X den 19. oktober, og den første traileren finner du nedenfor.