Overraskelse! En ny sesong av Extraordinary har nettopp landet på Disney+.

Extraordinary endte opp med å bli en skikkelig perle på Disney+ da den debuterte i begynnelsen av fjoråret. Serien utspiller seg i en verden der alle mennesker får en tilfeldig superkraft når de blir voksne, og serien dreier seg om Máiréad Tyers' Jen, siden hun er en av de eneste i verden som ikke har utviklet en kraft.

I motsetning til DC eller Marvel, eller til og med serier som Invincible eller The Boys, er Extraordinary først og fremst en komiserie, og seriens karakteristiske humor tok mange med storm da den hadde premiere i fjor, med en perfekt Rotten Tomatoes Critic Score og en høy publikumsscore (89 %). Derfor er det litt overraskende at Disney ikke gjorde mer ut av at serien var klar til å komme tilbake, for den nye sesongen ble sluppet på Disney+ i dag, og vi kan glede oss til åtte nye episoder med tåpelige påfunn.

Sjekk det ut nå, og fortell oss hva du synes om serien nedenfor.