Overvåkningsbilder viser en bjørn som angriper en mann i Japan

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Bjørneangrep fortsetter å være et problem i Japan, etter at overvåkningsbilder viser en mann som blir kastet i bakken av en svartbjørn, som deretter skader ytterligere fire personer. Opptakene viser mannen, som foreløpig ikke er navngitt, bli jaget utenfor et stålverk i Fukushima-prefekturet.

Bjørnen følger etter mannen i noen sekunder før den fanger ham og legger ham i bakken. Deretter forlater den stedet, skremt av en bilist, og fortsetter sin vei. Sky News rapporterer at bjørnen skadet fire personer før den ble jaget vekk av en liten folkemengde.

Bjørneangrep er et problem i Japan, ifølge landets miljødepartement, som opplyser at det bare i 2025 var mer enn 230 angrep, som resulterte i at 13 mennesker døde.