Overvinn enhver situasjon med Risskov-etuiet fra dbramante1928

HQ

Som en del av Quick Look-serien har vi i årenes løp fått tak i en rekke ulike dbramante1928-produkter, og i den siste episoden av serien fortsetter vi å utforske dette.

Denne gangen fokuserer vi på iPad-etuiet Risskov, som har et trefoldig, dobbeltstående design som skal gjøre det mulig å tilpasse etuiet til dine skiftende behov. Det har også et magnetisk lukkesystem, et mykt innerfôr som beskytter mot riper, og er laget av bærekraftig lær fra 100 % karbonnøytral produksjon.

Hvis du vil vite mer om etuiet og høre Magnus' tanker og meninger om det, kan du se den nyeste episoden av Quick Look nedenfor.