Overwatch 2 avslører mer om Lifeweaver og kommende Battle Pass-endringer

Vi har nettopp sett avsløringen av Overwatch 2s nyeste helt, Lifeweaver, og selv om det fra gameplaytraileren alene er mer enn nok å snakke om avslørte utviklerne i en ny Q&A litt mer informasjon om helten og spillet fremover i sesong 4.

For det første, når det gjelder Lifeweaver, har Overwatch 2s utviklere bekreftet at de tror Petal Platform-evnen ikke vil forårsake trolling. Tatt i betraktning at to av Lifeweavers evner kan bevege en alliert forventer noen en god mengde trolling fra helten. Overwatch 2s hovedheltdesigner, Alec Dawson, er imidlertid sikker på at teamet vet hvordan spillerne samhandler, og tror det ikke blir et stort problem. Petal Platform vil imidlertid være en viktig evne, og vertikaliteten den tilbyr vil bli holdt i bakhodet for fremtidig kartutvikling, bekrefter Dawson.

Gavin J Jurgens-Fyhrie, hovednarrativ-designer for Overwatch 2, bekreftet også at vi i fremtiden kan få noen spennende detaljer om Battle Pass-et. På spørsmål om vi vil se noe som ligner på Call of Duty-varianten sier Jurgens-Fyhrie at det er "planer i fremtiden for Battle Pass-ting folk vil være begeistret for."