Overwatch 2 beklager dårlig lansering og lover bedring

Som forventet har ikke akkurat Overwatch 2 sin lansering gått prikkfritt med eviglange køer og mer til. Etter å ha nevnt litt om DDoS-angrep er Blizzard klare for å gå dypere til verks nå.

Utviklerne skriver at de beklager lanseringen av Overwatch 2 har vært langt under forventet, og lover å fikse mesteparten i løpet av kort tid. Nærmere bestemt vil de for eksempel i løpet av fredagen fjerne kravet om å oppgi telefonnummer for alle som har hatt en Battle.net-konto en god stund.

Når det gjelder de lange køene og at enkelte plutselig kastes ut av spillet fikses disse problemene fortløpende på en rekke måter, så disse elementene blir bedre for hver time som går.

Hva manglende helter og slikt angår trenger du ikke å frykte at disse er borte for alltid. Det er bare at prosessene har opplevd noen små problemer og går tregere enn håpet, noe som også fikses fortløpende. Dermed er det bare å håpe at Overwatch 2 skal fungere nærmest prikkfritt når helgen starter.