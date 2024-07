Overwatch 2 får besøk av Optimus Prime og Megatron

HQ

Samarbeid med populære free-to-play-titler fortsetter å være veldig trendy, og nå har Blizzard og Hasbro kunngjort via Threads at de har noe morsomt i vente. I dag er det tid for et Transformers-samarbeid med Overwatch 2.

I en ny video får vi se Transformers-skinn som forvandler Reinhardt til selveste Optimus Prime, mens Ramattra i stedet får æren av å tjene som den evige tøffingen Megatron. Andre Transformers-figurer som kommer til spillet er Autobots Arcee og Bumblebee.

Designmessig er disse Transformers mer basert på moderne Transformers-tegneserier enn Michael Bay-filmene, og du kan sjekke ut den første traileren nedenfor. Ser du noen skins du tenker på å skaffe deg?