Overwatch 2 får en My Hero Academia-crossover

Under den nå avsluttede Xbox Tokyo Game Show-presentasjonen var en av de få kunngjøringene at Overwatch 2 snart skal motta en annen stor crossover. Denne gangen blir det My Hero Academia som kommer til Blizzards helteskytespill, alt som en del av et arrangement som vil skje neste måned.

Mellom 15. og 28. oktober kan vi se frem til en begivenhet som gir skins til fem av heltene i spillet. Tracer får en Deku-look, Juno en Uraraka-skin, Reinhardt en All Might-skin, Kiriko et Toga-antrekk, og til slutt Reaper en Shigaraki-kosmetikk.

Hvilket skinn gleder du deg mest til å tjene når My Hero Academia-crossover kommer til Overwatch 2?