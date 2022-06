Overwatch 2 får ny beta den 28. juni - også på PlayStation og Xbox

HQ

Blizzard fikk mange til å juble høyt ved å avsløre at Overwatch 2 sin PvP-del lanseres som et gratis (bedre kjent som free-to-play) Early Access-spill allerede den 4. oktober, men det betyr ikke at vi må vente helt til da for å teste det ut.

For som lovet etter at en beta var tilgjengelig på PC tidligere i år får Overwatch 2 en ny beta på både PC, PlayStation og Xbox. Denne starter den 28. juni, så det er bare å melde sin interesse fra og med den 16. juni. Når det gjelder selve innholdet vil den nye betaen la oss teste ut både Junker Queen og et nytt kart, uten at vi får vite noe om sistnevnte. Heldigvis trenger vi ikke å vente lenge på mer informasjon, for det er selvsagt akkurat dette utviklerne skal snakke om i torsdagens stream.