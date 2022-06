Overwatch 2 fjerner Overwatch i oktober

HQ

Blizzard har lenge sagt at Overwatch-eiere vil kunne spille sammen med og mot folk som kjøper oppfølgeren, noe som har gjort mange usikre på hvordan denne overgangen vil fungere. Nå har vi tilsynelatende fått et svar som nok blir kontroversielt.

I gårsdagens Ask Me Anything-tråd på Reddit fortalte utviklingslederen Aaron Keller at oppdatering vi har visst Overwatch-spillere må laste ned den 4. oktober faktisk vil forvandle det til å bli Overwatch 2. Det høres i alle fall slik ut med denne formuleringen:

"When OW2 launches on Oct 4th it will be a replacement for the current Live Service."

Dette gir jo mening med tanke på at PvP-delen av Overwatch 2 vil være gratis og alt av oppdateringen vil komme til det fremover. Problemet er bare at dette også tvinger enkelte omdiskuterte endringer på folk. For eksempel går OW2 over til kamper hvor man spiller 5 mot 5 i stedet for originalens 6 mot 6. Denne endringen er også en av flere grunner til at mange av figurene vil gjennomgå både store og små endringer, så å tvinge folk over til oppfølgeren gir mening på flere måter. Samtidig er det vel ikke vanskeligere enn at utviklerne lager spesielle moduser i OW2 om savnet etter originalen blir for stort for veldig mange.

Hva tenker du?