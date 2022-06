Overwatch 2 har ikke lootbokser

I går kveld åpnet Blizzard for å melde sin interesse for den kommende beta-teten av Overwatch 2 som vil foregå i juli, og denne betaen kommer selvsagt til å by på...

Blizzard fikk mange til å juble høyt ved å avsløre at Overwatch 2 sin PvP-del lanseres som et gratis (bedre kjent som free-to-play) Early Access-spill allerede den 4....

Blizzard skal avholde dedikert Overwatch 2-begivenhet i juni

den 19 mai 2022 klokken 16:14 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Den offisielle PvP-betaen for Overwatch 2 er nå over, og la oss bare si at mens hardkokte fans naturligvis er glade for å se serien vende tilbake, er det mange som mener...