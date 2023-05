Overwatch 2 lanserer Pride-arrangement i morgen

HQ

Blizzard har kunngjort Overwatch 2s Pride-arrangement, som starter i morgen, 1. juni. Det vil gi spillerne en rekke nye kosmetiske gjenstander, inkludert navnekort og spillerikoner.

Det ser ikke ut til at det vil bli gjort noen skins med Pride-tema tilgjengelig for spillerne, men hvis du ønsker å pynte deg med Overwatch 2-merch, er det laget en del nytt IRL-utstyr av LGBTQ+-skapere i Blizzard-teamet.

Dessverre vil Pride i Overwatch 2 ikke finne sted i visse land der anti-LGBT-lover er i kraft. Blizzard sier at dette er for å beskytte spillere i disse landene. Derfor markedsføres det mer som et opt-in-arrangement enn et arrangement som alle spillere kan delta i.

Sjekk ut hele listen over kosmetikk og mer her.