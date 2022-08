Overwatch 2 lar deg slå sammen og beholde skins fra flere brukere

HQ

Blizzard var raskt ute med å si at Overwatch 2 vil støtte såkalt cross-play og cross-progression, men det har vært en del spørsmål rundt sistnevnte. Heldigvis viser det seg å være stort sett godt nytt.

Utviklerne har offentliggjort en ny FAQ hvor de avslører at du nå kan starte prosessen med å slå sammen to brukere du har på PC, PlayStation, Xbox eller Switch ved å gå inn på Battle.net. Der vil du kunne velge hvilke som skal slåes sammen når Overwatch 2 sin PvP-del lanseres den 4. oktober.

Ved å gjøre dette vil all fremgangen og alle kosmetiske ting du har opparbeidet på de to samles på Battle.net-kontoen din, noe som betyr at de deles på de to spillmaskinene du har valgt. Siden det bare gis én mulighet til dette er det veldig viktig å velge akkurat de to brukerne du ønsker å samle, for man får tydeligvis ikke en ny mulighet.