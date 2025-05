Overwatch 2 og Street Fighter 6 kolliderer

HQ

Under EVO Japan i løpet av helgen kom Blizzard og Capcom sammen for å komme med en ganske overraskende kunngjøring. Overwatch 2 og Street Fighter 6 vil snart krysse over for et nytt samarbeid som vil se en rekke SF6-godbiter som vises i helteskytteren.

Dette ble bekreftet i en ny trailer med en seriøs retro- og anime-stil, som ga korte glimt av flere karakterer som får Street Fighter -skinn, og når det gjelder hvem disse er, er listen nedenfor.



Juno som Chun-Li



Widowmaker som Cammy



Hanzo som Ryu



Juri - Kiriko



Soldier 76 som Guile



Dhalsim - Zenyatta



Winston som Blanka



Sigma som M. Bison



Samarbeidet lanseres neste uke 20. mai, og du kan se kunngjøringstraileren nedenfor. Selv om eksakte priser ikke er kommunisert ennå, kan du forvente at dette vil være premium Overwatch 2 skins som kan koste hvor som helst mellom £ 10 og £ 20.