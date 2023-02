Overwatch 2 omarbeider Cassidy og Junkrat

HQ

Som alle konkurrerende flerspillerspill, skifter Overwatch 2s meta alltid for å gi noen helter et forsprang på andre. Dette betyr at patcher til spillet ofte vil prøve å få et bedre nivå av balanse til det.

I en nylig AMA av Blizzard sa Overwatch 2s hovedheltdesigner Alec Dawson at Cassidy og Junkrat vil være heltene som får riktig omarbeiding. Når det gjelder Cassidy, sa Dawson at teamet på Blizzard planlegger å bringe mer synergi til helten.

Med Junkrat, til tross for at han tok en hit i seiersprosent siden forrige nerf, reduserer Blizzard hitboxen sin når han skyter granater som spretter av vegger. Teoretisk sett vil dette stoppe Junkrat-spillere fra å bare spamme skudd rundt blinde hjørner.

Disse endringene har blitt bekreftet av Blizzard, men det kan ta en stund før vi får dem. Prosessen kan ta hvor som helst mellom en måned og seks måneder.

Hvilke endringer synes du de bør gjøre i Cassidy og Junkrat? Er det andre helter som trenger buffs og nerfs?