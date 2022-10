HQ

Som jeg dessverre har vært nødt til å nevne en rekke ganger de siste ti dagene sliter Overwatch 2 litt i starten, men kveldens annonsering gjør enkelte ting litt mer forståelige.

Blizzard avslører at Overwatch 2 har hatt over 25 millioner spillere disse første ti dagene etter lansering, så det er ikke rart at serverne har slitt voldsomt. Et såpass stort antall presser dem i alle fall enda hardere til å fikse problemene raskere også.