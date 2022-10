Overwatch 2 starter Halloween-feiringen neste uke

HQ

Vi har visst en stund at Blizzard har til hensikt å fortsette med sesongbaserte begivenheter i Overwatch 2, og at den første ville være den tilbakevendende Halloween Terror. Med bare ti dager til Halloween, har utvikleren endelig annonsert akkurat når begivenheten starter.

Som uttalt på Twitter, kan vi forvente at Halloween Terror kommer tilbake 25. oktober. De har ikke vist noen av de kosmetiske gjenstandene som vil bli tilbudt ennå, men flimringen av Sombras logo bekrefter at karakteren vil være involvert til en viss grad. Blizzard har ennå ikke satt noen sluttdato på begivenheten, men siden sesongbegivenheter kjørte i tre uker i det originale Overwatch, kan vi nok forvente noe liknende her.

Det Blizzard har gjort er å dele litt ekstra lore som teaser den returnerende begivenheten. Levert i form av et brev fra Adlerbrunns herre (byen i kartet Eichenwalde), som reflekterer over årsdagen for doktor Junkensteins angrep. Brevet lyder som følger:

"Today, I note with great relief that the wounds Doctor Junkenstein left upon the town of Adlersbrunn have, at last, begun to heal. Our people know peace again, and once more do laughter and light fill the streets. News of our prosperity has spread afar, and travelers from all walks of life have come to partake of it. The chapter of misfortune, it seems, has finally come to a close.

But I must confess, the sleepless nights in the wake of the terrible encounters with Junkenstein have returned to plague me. As we near the anniversary of the mad doctor's revenge, an unmistakable feeling of dread has taken hold of my heart. I try to dismiss these as omens born of an overactive imagination, and I cannot bring myself to trouble my advisors with such unfounded worries. I suppose it is the burden of a ruler to endure his fears with stoicism.

In any case, the preparations for our autumn festivals keep me busy enough to put the thoughts out of mind. Which reminds me, when the celebrations are through, I must ask one of the guards to look into the strange noises coming from the old quarters of the castle. I pray the rats have not made another nest!"