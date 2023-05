Overwatch 2 utøvende produsent reagerer på reaksjoner fra fans

HQ

Etter at Blizzard kunngjorde at de hermetiserte Overwatch 2 PvE-modus det hadde lovet langt tilbake i 2019, var fansen mildt sagt ikke glade. Nå har en utøvende produsent for spillet svart på det tilbakeslaget, og prøver å gi en avklaring på hva som faktisk vil komme.

Jared Neuss sa i en serie tweets at selv om Hero Mode og Talents i hovedsak vil bli kuttet fra spillet, er historieinnhold fortsatt på vei sammen med noen andre PvE-opplevelser. Han uttalte også at PvE-utviklingen har vært et problem i årevis, og at teamet vil gå nærmere inn på neste Director's Take. Hele uttalelsen hans lyder som følger nedenfor:

"En avklaring som jeg ønsket å gjøre er at mens vi tok beslutningen om å kutte Hero Mode + Talents, har vi mye flott PvE-innhold som kommer i år. Store historieoppdrag, nye filmsekvenser, co-op-arrangementer og singleplayer Hero Mastery-oppdrag er alle på vei. Jeg vil også erkjenne at i dag har vært en utfordrende dag for mange av oss i Overwatch-samfunnet - både spillere og utviklere. Vi forstår at dagens nyheter om omfanget av PvE er frustrerende. Vi i OW-ledelsesteamet tok ikke beslutningen lett. Vi elsker Overwatch-verdenen og har mange nye historier å fortelle. Å bevege oss i denne retningen gir oss tillit til at vi kan fortelle disse historiene, om enn på en annen måte enn vi opprinnelig kommuniserte. Vår neste Director's Take-blogg vil være ute på fredag med mer kontekst. Jeg har sett spekulasjoner om at endringene i PvE-omfanget på Overwatch 2 er relatert til Blizzards RTO-policy. For ordens skyld er det ikke sant. Å administrere PvE- og PvP-utvikling samtidig har vært en utfordring for teamet i årevis. Det er en mindre spennende overskrift, men det er virkeligheten. Vi vil gå inn i litt mer historiske detaljer i neste Director's Take. Jeg håper at den ekstra konteksten kan kaste litt lys over hvorfor vi tok denne beslutningen."

Selv med Neuss' uttalelse, og det faktum at Overwatch 2 vil få noe PvE-innhold nedover veien, er det vanskelig å ikke føle at en funksjon blir hermetisert som spillet sårt trengte for å rettferdiggjøre seg selv som en oppfølger.

