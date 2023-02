Overwatch 2 vil overvåke talechat og straffe juksere

HQ

Blizzard har kunngjort at Overwatch 2 vil utvide moderasjonen, og nå banne de som spiller sammen med juksere, samt overvåke talechat.

Dette "Defense Matrix Initiative", som Blizzard kaller det, vil bli introdusert i sesong tre, og alle kontoer som regelmessig blir funnet å spille med juksere vil merke tiltakene. Det samme gjelder for alle som blir funnet å være eksepsjonelt fornærmende over talechat.

Til tross for at det blir introdusert i spillets tredje sesong vil det gjøre mer enn å påvirke rangerte kamper og til og med være til stede i Overwatch 2s Custom-modus. Ifølge VG247 mener Blizzard at disse modereringsmetodene vil fungere "bak kulissene for automatisk å fjerne tilpassede spill som inneholder upassende titler eller innhold, samt utstede begrensninger eller kontohandlinger til de som lager og legger ut slike tilpassede spill."

Hva synes du om disse endringene? Er de velkomne eller går Blizzard for langt?