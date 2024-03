Overwatch 2s neste helt vil få deg til å frykte det som befinner seg under føttene dine.

HQ

Hvis du spiller Support i Overwatch 2, ser du sannsynligvis på bakken under føttene dine som det eneste området du virkelig føler deg trygg mot trusler. Slik vil det ikke lenger være.

Den neste Damage Hero i skytespillet heter Venture, og for å passe til det kvikke arkeologtemaet som hun representerer, bruker hun et bor som gjør det mulig for henne å grave seg ned under bakken og angripe fiender der de minst venter det.

VentureI spillets utstyr inngår bevegelsen Burrow, som er en bevegelsesevne som gjør det mulig for figuren å dykke ned i bakken og bevege seg som en stor humanoid muldvarp. Hun kan følge opp med et dash-angrep kalt Drill Dash, før hun bruker Smart Excavator for å gjøre stor skade. Hvis øyeblikket krever det, vil Venture's Ultimate -evne, Tectonic Shock, gjøre det mulig for henne å slippe løs et ødeleggende bakkeangrep som ser ut til å minne om Reinhardts Earthshatter, men uten den bedøvende effekten. Venture har også en rekke forskyvningselementer i utstyret sitt, så hold deg unna klipper og miljøfarer på kartet når Venture er på banen.

Når Venture kommer på banen, lanseres hun for fullt som en del av sesong 10 fra 16. april, men vil være tilgjengelig i spillet som en del av et tidsbegrenset prøvearrangement mellom 28. og 31. mars denne helgen.

Se Venture i aksjon og få et bredere innblikk i utstyret hennes i den nye traileren og beskrivelsen av egenskapene nedenfor.