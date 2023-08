Overwatch 2Steam-utgivelsen fører til enormt dårlige anmeldelser

HQ

I et forsøk på å få flere spillere til den siste sesongen har Overwatch 2 gjort det mulig for Steam-spillere og Battle.net-spillere å spille skytespillet fra 2022. Det eneste problemet er at det ikke virker som om noen faktisk liker det.

Valves plattform gjør det mulig for brukere å sende inn sine egne anmeldelser av spill, og dette har ført til at Overwatch 2 spillere har bombet spillet fullstendig. I skrivende stund ligger det på en overveldende negativ vurdering, og bare 15 % av de 22 619 anmeldelsene er i skrivende stund positive.

Overwatch 2 Blizzard gjorde seg virkelig fortjent til fanbasens vrede tidligere i år, da Blizzard bekreftet at spillet ikke ville få det enspillerinnholdet som ble lovet i 2019. Allerede da var det mye kritikk av spillets voldsomme inntektsgenerering og mangel på unnskyldning for at det faktisk var en oppfølger.

Hva synes du om Overwatch 2?