Overwatch 2s to neste helter vil være støtter

Hvis du skulle laste inn i Overwatch 2 akkurat nå, vil du sannsynligvis ikke velge støtterollen. Det er av flere årsaker den minst populære rollen, og man vil sannsynligvis ikke ha det spesielt gøy om man velger den.

Dette er noe Blizzard ønsker å fikse. I et intervju med NME har Overwatch 2-regissør Aaron Keller bekreftet at spillets to neste helter vil være støtter. "Vi fokuserer virkelig på støtte akkurat nå," sa han. - De to neste heltene vi kommer til å slippe er støttehelter. De bringer noen ting til spillet som vi ikke har sett før - noen nye mekanikker og veldig spennende måter å samhandle med ditt eget lag på.

Det vil være interessant å se mekanikkene Keller er tydelig begeistret for, da det ikke er så mange interessante måter å støtte teamet ditt på slik det er nå. Keller lovet også at det vil komme nye kart og events i 2023 til Overwatch 2 også.

Så langt har mange fans kritisert Overwatch 2-eventene, for selv om de bringer noen interessante spillmoduser som Battle for Olympus, er prissettingen av deres utvalgte skins og mangelen på belønninger fra å spille fortsatt noe som plager mange.