Overwatch byr på få, men kule, skins i Year of the Tiger

Førstkommende tirsdag går kineserne inn i 2022, noe Blizzard i tradisjon tro har tenkt å markere i Overwatch. Spillet sin Year of the Tiger-event er allerede igang og vil avsluttes den 16. februar. Frem til da kan vi kose oss med Bounty Hunter-modusen i Arcade, samtidig som at vi prøver å skaffe oss noen ganske kule skins. Akkurat på sistnevnte er det interessant å merke seg at vi bare får to legendariske skins denne gangen i tillegg til de tre episke. Den gode nyheten er at de legendariske ser flotte ut for Tracer og Mercy, samtidig som at Ashe, Soldier: 76 og Wrecking Ball tar seg godt ut i sine episke.

Hvilke skins liker du best?