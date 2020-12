Overwatch byr på fabelaktige skins og ny modus i Winter Wonderland

Du ser på Annonser

Nå har altså årets utgave av Overwatch sin Winter Wonderland-sesong startet, og i kjent stil betyr dette både spesielle moduser og noen fantastiske skins for våre velkjente figurer. I år venter det også en ekstra god overraskelse.

Winter Wonderland 2020 bringer nemlig ikke bare tilbake Mei's Snowball Offensive, Snowball Deathmatch og Yeti Hunt, men introduserer også en ny 4v4-modus kalt Freezethaw Elimination. Navnet beskriver den egentlig ganske godt, for her skal to lage prøve å fryse ned hele det andre laget, noe som blir litt vanskeligere av at lagkamerater kan tine opp folk som er fryst.

Det venter samtidig fem legendariske og tre episke skins. De tre sistnevnte kan du få ved å vinne ni kamper hver av de tre ukene eventet varer, noe som frister når Elf Junkrat, Gingerbread Ana og Frosty Roadhog ser såpass kule ut. Du kan se alle åtte under. Er det noen som frister?