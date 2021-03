Overwatch får bedre oppløsning og bildeoppdatering på Xbox Series

Du ser på Annonser

Uten å gjøre noen stor greie ut av det, har Blizzard nå sluppet en oppdatering til Overwatch for å dra nytte av de ekstra hestekreftene i Xbox Series S og X. Som du kanskje aner betyr dette både bedre oppløsning samt bildeoppdatering, der Overwatch på Xbox Series nå har tre grafikkinnstillinger: Framerate, Resolution og Balanced. Her er hva de innebærer ifølge patch-listen:

• Resolution: This mode prefers higher-resolution output at the cost of some image-quality (Series X: 4K @ 60Hz, Series S: 1440p @ 60Hz)

• Balanced: This mode prefers image-quality at the cost of resolution (Series X: 1440p @ 60Hz, Series S: 1080p @ 60Hz)

• Framerate: This mode prefers higher frame-rate at 120 frames-per-second at the cost of both image-quality and resolution (Series X: 1440p @ 120Hz, Series S: 1080p @ 120Hz)

Dette gjelder per nå ikke for PlayStation 5, og vi aner ikke om det noen gang kommer til å skje heller. Tidligere spill som på samme måte har blitt oppdatert på Xbox Series, men ikke PlayStation 5, er Ark: Survival Evolved, Rocket League og Star Wars: Squadrons.