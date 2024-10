Overwatch Mobile er under utvikling hos Blizzard

HQ

Overwatch-franchisen har hatt flere nedturer enn oppturer den siste tiden, med kanselleringen av Overwatch 2s PvE-modus, som faktisk var hovedtrekningen til oppfølgeren, samt skråningen i spillerengasjement eller utmattelsen av helteskytesjangeren som helhet.

Det er imidlertid fortsatt fremtid for Overwatch, og en av Blizzards gambler kan ende opp med å bli veldig vellykket, ettersom det har blitt rapportert at Overwatch vil få en mobilversjon. Det er imidlertid uklart når det vil skje.

Kilden er litt uvanlig: det er journalisten Jason Schreier, men ikke fra Bloomberg-rapporten, men fra hans siste bok om Blizzard, 'Play Nice: The Rise, Fall, and Future Of Blizzard Entertainment', som nettopp kom i butikkene. I følge Dexerto sa Schreier "Overwatch ble ledet av Walter Kong, som hadde tilsyn med utgivelsen av vanlige helter og innhold for Overwatch 2, samt nye prosjekter som en mobilversjon av franchisen.

Kong jobbet i Blizzard fra 2011 til 2018, dro deretter til Epic Games og kom tilbake i 2020, hvor han for tiden har vært Overwatch General Manager siden november 2021.

Det er uklart hvilken tidsramme Jason Schreier snakker om i det bokutdraget, men så vidt vi vet kan prosjektet fortsatt være under utvikling. Det ville absolutt ikke være overraskende, ettersom Activision Blizzard King og nå Microsoft prøver å bli med på mobilområdet, sett med flere Call of Duty-mobiltitler.