Overwatch sine Summer Games-skins inkluderer iskrem

Selv om temperaturen ikke er like høy nå som den var tidligere flere steder har altså sommeren kommet, noe som også betyr at Summer Games har startet i Overwatch.

Dermed er Lucioball tilbake med noen små endringer. For eksempel er ikke cooldownen like lang, brasilianerens er raskere mens boopene og slagene rekker over lengre avstander og han kan hoppe høyere. Dette er uansett bare barnemat i forhold til Lucioball Remix. Her er minst to baller i spill samtidig, og noen ekstra ferdigheter gjør det mer intenst.

Om du takler presset og vinner venter det selvsagt premier, og i år ser de slik ut:

Uke 1

Vinn 3 kamper: Baseballmari Player Icon

Vinn 6 kamper: Union Jack Spray

Vinn 9 kamper: Union Jack Tracer Epic Skin

Uke 2

Vinn 3 kamper: Golfmari Player Icon

Vinn 6 kamper: Sand Castle Spray

Vinn 9 kamper: Sand Castle Bastion Epic Skin

Uke 3

Vinn 3 kamper: Surfimari Player Icon

Vinn 6 kamper: Ice Cream Spray

Vinn 9 kamper: Ice Cream Orisa Epic Skin

Du kan se Orisa som iskrem og de andre skinsene som er å oppdrive frem til den 25. august under.