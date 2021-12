Overwatch Winter Wonderland 2021 byr på etterlengtede skins

HQ

Nå har endelig årets utgave av Winter Wonderland startet i Overwatch, og som vanlig betyr ikke dette bare at en rekke spesielle moduser inspirert av vinteren har kommet tilbake. Vi har selvsagt også fått noen nye kule skins. De tre episke vi kan få denne gangen er Wooltide Tracer, Mistletoe Symmetra og Peppermint Bark Brigitte i den rekkefølgen for å klare utfordringene de neste uke. Når det gjelder de legendariske må det være lov å si at Sleighing D.Va, Snowman Wrecking Ball, Ice Wraith Genji, Reindeer Orisa og Snowboarder Baptiste leverer varene. Du kan se bilder av dem alle under.