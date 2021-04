Overwatch-sjefen slutter i Blizzard etter 19 år

Du ser på Annonser

Om du har spilt World of Warcraft eller Overwatch, eller bare sett utviklerdagbøker fra Blizzard for den saks skyld, har du nok sett og hørt om Jeff Kaplan før. Etter å ha vært en del av Blizzard i nitten år har han blitt en av de mest kjente personene i selskapet, noe som gjør dagens annonsering ganske spesiell.

Blizzard forteller nemlig at Kaplan har bestemt seg for å forlate Blizzard. Verken selskapet eller Kaplan selv sier noe om hvorfor han slutter eller hva planene hans er for fremtiden, så grunnen til valget får bare være spekulasjon.

Samtidig benytter de anledningen til å annonsere at Aaron Keller overtar som "Game Director" for Overwatch 2, og Keller lover å gi oss mye spennende nytt om det etterlengtede spillet "veldig snart".