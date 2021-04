Oxenfree II: Lost Signals annonsert

Night School Studios plasserte seg rett på verdens spillkart da de slapp Oxenfree i 2016. Spillet ble med sin meget gode historie og kule dialogsystem et stor suksess, men utviklerne har uansett forholdt seg relativt vage hva en potensiell oppfølger angår. Etter fem år med spill som Afterparty og Next Stop Nowhere hadde nok flere mistet troen på å se mer fra det fascinerende universet, men det er det heldigvis ingen grunn til.

Oxenfree II: Lost Signals har nemlig blitt annonsert for PC og Nintendo Switch. Her vil vi spille som Riley, og passende nok har hun reist hjem til Carmena fem år etter hendelsene i originalen. Dessverre virker det som om dette ikke bare er en hyggelig hjemkomst, for traileren vi har fått gjør det klart at vi atter en gang må tukle med radiofrekvenser for å finne ut hvorfor det skjer så mange merkelige ting der.

Regn med å høre mye mer de neste månedene, for Oxenfree II: Lost Signal skal komme en gang senere i år om alt går som planlagt.