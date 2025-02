Oxenfree utvikleren Night School Studios rammet av permitteringer

HQ

Vi hadde håpet at det etter de siste to årene, da det var litt roligere i noen måneder, skulle bli færre oppsigelser i spillverdenen. Dessverre har tempoet tatt seg opp igjen den siste tiden, og nå rapporteres det (via Game Developer) at Netflix har permittert et "ukjent antall ansatte" hos Night School Studio, teamet bak de anerkjente Oxenfree -titlene. Nøyaktig hvor mange som er berørt er fortsatt uklart, men flere ansatte beskriver avgjørelsen som sjokkerende.

Netflix kjøpte studioet i 2021 som en del av sin satsing på spill, men de langsiktige planene i bransjen er fortsatt uklare og vanskelige å forstå. Til tross for kuttene, rapporteres det at pågående prosjekter hos Night School Studio ikke blir påvirket.