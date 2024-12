Pac-Man reimagined: Secret Level forvandler klassisk spill til en mørk skrekkfortelling

HQ

Amazons animerte antologiserie, Secret Level, har på dristig vis omtolket det klassiske arkadespillet Pac-Man i sin siste episode, "Circle". Denne gjengivelsen forvandler det tradisjonelt muntre spillet til en mørk, skrekkinngytende fortelling. Episoden handler om en karakter kjent som The Swordsman, som våkner opp uten hukommelse i en labyrintisk verden. Han blir ledet av en svevende kule, og blir tvunget til å spise eller bli spist, noe som minner om originalspillets "spis-eller-bli-spist"-mekanikk.

Produsent Dave Wilson avslørte at inspirasjonen til denne radikale endringen kom direkte fra diskusjoner med spillets utviklere. De oppmuntret det kreative teamet til å tøye grensene, og uttrykte et ønske om at publikum skulle reagere med: "Hva i helvete har de gjort med Pac-Man?" Denne utfordringen førte til at man gikk bort fra konvensjonelle filmatiseringer og valgte en mer avantgardistisk tilnærming.

Episodens manus, som er skrevet av JT Petty, er sterkt inspirert av skrekkfilm, noe som er i tråd med antologiens mål om å utforske ulike og uventede tolkninger av klassiske videospill. Regiteamet Headless, bestående av Victor Maldonado og Alfredo Torres, forsterket episodens unike visjon ytterligere.

Secret Level Serien strømmes for tiden på Prime Video, og tilbyr seerne et nytt og provoserende blikk på kjente spillfortellinger.