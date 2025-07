Pac-Man World 2 kommer tilbake i en oppdatert, forbedret og oppgradert Re-Pac-versjon

Under Nintendo Partner Direct ble det blant annet bekreftet at etter at Pac-Man World kom tilbake i en oppdatert Re-Pac -versjon, vil det samme nå skje med Pac-Man World 2.

Jepp, Pac-Man World 2 Re-Pac har blitt annonsert, og dette er et "modernisert, forbedret og oppgradert 3D-plattformeventyr." Det vil utforske hvordan den ikoniske arkadespillmaskoten håndterer en haug med irriterende spøkelser som har sneket seg inn på Pac-Village og stjålet Golden Fruit, og samtidig frigjør spøkelseskongen kjent som Spooky. Dette får Pac-Man til å reise rundt i landet for å ta tilbake det som ble stjålet, og samtidig stoppe Spooky.

Når det gjelder når Pac-Man World 2 Re-Pac kommer, er spillet planlagt å komme på Switch og Switch 2-konsoller, i det minste 26. september. Forhåndsbestillinger er satt til å åpne senere i dag, og du kan se kunngjøringstraileren nedenfor for å se om du vil sprute litt penger på spillet et par måneder før det kommer.