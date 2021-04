Pac-Man 99 lanseres som Battle Royale på Switch i dag

En uke har gått siden Super Mario 3D All-Stars og Super Mario Bros. 35 måtte bøte med livet, og om noen timer får vi sistnevnte sin erstatter.

Nå har Nintendo nemlig annonsert at det som enkelt nok kalles Pac-Man 99 vil lanseres på Nintendo Switch for Online-medlemmer fra klokken 15 i dag. Som du kanskje forstår av navnet er dette enkelt sagt Battle Royale-utgaven av vår runde venn. Ved å spise spøkelsene sender du såkalte "Jammer Pac-Man" over til en av de andre spillerne.. Treffer du disse vil Pac-Man bevege seg saktere. For å tilføre enda litt mer strategi introduseres såkalte "Sleeping Ghosts". Spiser du disse vil de skikkelige spøkelsene få en lang rekke bak seg, og spiser du alle disse får de andre spillerne virkelig problemer. På toppen av dette kan du velge mellom fire ulike Power-Ups og fire prioriteringer for hvem hindringer skal sendes til. Du kan se og høre mer om alt dette i traileren under.