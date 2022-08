Pac-Man blir film med ekte skuespillere

HQ

At spilluniverser som God of War, Tomb Raider, Uncharted og Resident Evil blir film kan jeg forstå, men samtidig er det stadig folk som prøver seg på Tetris og Pac-Man. Nå er det sistnevnte sin tur igjen.

The Hollywood Reporter avslører at Bandai Namco har gått sammen med Wayfarer Studios for å lage en live-action-film basert på Pac-Man. Her snakker vi altså ikke om en animert film eller noe, men at ekte skuespillere skal innta verdenen til den gule skapningen som spiser spøkelser og frukt i labyrinter. Vi får se hva dette resulterer i en gang i fremtiden da med mindre filmen går samme vei som veldig mange andre filmadapsjoner av spill...