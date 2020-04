Det har ikke akkurat vært noe problem å lage artikler om hvilke spill som er på tilbud eller tilbys gratis de siste ukene, og nå slenger Bandai Namco seg på bølgen.

Her snakker vi altså ikke om Dark Souls, Little Nightmares, The Dark Pictures - Man of Medan eller noe slikt. I stedet er det Pac-Man Championship Edition 2 du kan få gratis på PC (fra klokken 19 i kveld), PlayStation 4 og Xbox One. Tilbudet varer frem til den 10. mai.