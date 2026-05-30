Paddington 4 henter Veep-forfattere og Paddington in Peru-regissør

Det er endelig noen gode nyheter å dele når det gjelder produksjonen av Paddington 4, ettersom live-action-filmen, som vil fortsette å skildre livet til den bedårende, marmeladeelskende brunbjørnen, har funnet sine manusforfattere og regissør.

I en rapport fra Variety heter det at Douglas Wilson kommer tilbake til serien for å regissere Paddington 4, etter å ha ledet Paddington i Peru, det siste kapittelet i serien. I tillegg kommer nyheten om at Veep-skaperen Armando Iannucci skal skrive manuset sammen med Simon Blackwell, som var med på å skrive Veep og også skapte den andre politiske dramedien, The Thick of It.

Det er lite annet å dele om filmen, men det vi vet er at filmen er på vei fra StudioCanal. Det er ikke satt noen dato for når innspillingen skal starte, og det er heller ikke nevnt noen premieredato, noe som betyr at vi kan komme til å vente et par år før Storbritannias mest elskede bjørn vender tilbake til kinolerretene.