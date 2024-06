Paddington er tilbake til sine finurlige påfunn i traileren til Paddington in Peru

HQ

Paddington er tilbake, og det ser ut til at Rishi Sunak i hans univers virkelig har fått immigranter til å bli fløyet bort, for den stakkars bjørnen blir sendt tilbake til Peru. Bare for en hyggelig ferie selvfølgelig, slik at han kan treffe tante Lucy og sjekke hvor han kom fra.

Paddington in PeruDen første traileren er her, og selv om vi går glipp av Sally Hawkins (hennes rollefigur er erstattet av Emily Mortimer), får vi noen store stjerner på rollelisten, som Olivia Colman og Antonio Banderas.

Sjekk ut traileren selv nedenfor. Paddington in Peru har premiere 8. november i Storbritannia, og i resten av verden kommer den etter alt å dømme i januar 2025.