Paddington-ikonet Ben Whishaw tror ikke han vil fortsette som Q i James Bond-æraen etter Daniel Craig

Det er ikke uvanlig å se skuespillere komme og gå fra de ulike rollene i James Bond-serien. Ikke bare har hovedpersonen skiftet ansikt mange ganger, men det har også hans medspillere, det være seg M, Q, Moneypenny og så videre. Nå som Daniel Craig har forlatt rollen, ser det ut til at vi også står foran en større rolleoverhaling, noe den nåværende Q-skuespilleren og Paddington-legenden Ben Whishaw avslørte i en uttalelse på Sunday with Laura Keunssberg på BBC (takk, The Independent).

Whishaw legger til: "Jeg tror ikke jeg kommer til å være med i den neste. Jeg tror de kommer til å begynne helt på nytt igjen og med en helt ny rollebesetning. Jeg tror det er magefølelsen min, men jeg vet ikke. Jeg har ingen anelse."

Hvis dette ender opp med å bli tilfellet, hvem synes du bør ta over som Q? Bør det være et yngre ansikt, slik tilfellet var med Whishaw, eller en eldre person, slik vi har sett tidligere?