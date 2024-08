Paddington in Peru ser herlig ut i ny teaser

HQ

En av de få fordelene ved å bo i Storbritannia er at du i november kan strømme til kinoene for å få med deg den herlige tredje filmen i Paddington-serien - kjent som Paddington in Peru - i god tid før filmen kommer til USA og andre steder rundt om i verden.

Apropos USA: En ny teaser-trailer for filmen har blitt sluppet og er rettet mot amerikanske fans, men den gir likevel et nytt glimt av det som uten tvil vil bli en av årets beste og mest sjarmerende filmer.

Paddington in Peru Filmen har premiere i Storbritannia 8. november og vil deretter få en bredere lansering i månedene som følger.