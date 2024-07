Pagani avduker en V12-drevet roadster

HQ

Det er få bilprodusenter som produserer biler som er mer intrikate og vakre enn Pagani, og nå er den talentfulle hyperbilskaperen tilbake med en fantastisk V12-drevet roadster.

Den heter Pagani Utopia Roadster og er en virkelig nydelig bil som drives av en 6,0-liters Mercedes AMG V12-motor som yter 864 hestekrefter ved 6 000 o/min. Dette er nok til å få bilen til å nå en toppfart på 217 km/t, noe som betyr at den ikke bare er sexy, men også veldig rask.

Pagani har sagt at Utopia Roadster vil komme i en lukket eller åpen variant, og at Utopia Roadster i seg selv vil være svært tilpasningsdyktig, slik at alle kjøpere får muligheten til å utstyre og style bilen på en måte som passer dem. Med dette i bakhodet er det ikke bekreftet noen fast pris for bilen, men vi vet at vi får se den allerede neste uke under Monterey Car Week.

Ta en titt på den fantastiske Pagani Utopia Roadster nedenfor.

Dette er en annonse: