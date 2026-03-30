Pakistan tilbyr seg å være vertskap for fredssamtaler mellom Iran og USA
Islamabad posisjonerer seg som megler mens spenningen øker på grunn av en mulig amerikansk troppeutplassering.
Pakistan har kunngjort at landet forbereder seg på å være vertskap for potensielle fredssamtaler med sikte på å få slutt på den pågående Iran-konflikten, selv om spenningen øker på grunn av frykten for en mulig bakkeinvasjon. Utenriksminister Ishaq Dar sa at Islamabad er klar til å legge til rette for "meningsfulle samtaler" i løpet av de kommende dagene, selv om det fortsatt er uklart om begge sider vil delta.
Det diplomatiske fremstøtet kommer midt i en tid med økende mistillit. Irans parlamentspresident Mohammad Baqer Qalibaf anklaget Washington for å signalisere forhandlinger samtidig som de forberedte en militær opptrapping, og advarte om at Teheran ville svare på enhver utplassering av amerikanske tropper.
Regionale stormakter som Saudi-Arabia, Tyrkia og Egypt har også vært involvert i diskusjonene, med fokus på gjenåpning av det strategisk viktige Hormuzstredet, hvis blokade fortsetter å forstyrre den globale energiforsyningen.
Samtidig viser konflikten ingen tegn til å avta. Amerikanske styrker har begynt å utplassere marineinfanterister i regionen, mens Israel fortsetter sine angrep på iransk territorium. Situasjonen har eskalert ytterligere med houthi-bevegelsens innblanding, noe som har skapt bekymring for større regional ustabilitet og trusler mot viktige skipsruter.