Pakistan tilbyr seg å være vertskap for fredssamtaler mellom Iran og USA

Pakistan har kunngjort at landet forbereder seg på å være vertskap for potensielle fredssamtaler med sikte på å få slutt på den pågående Iran-konflikten, selv om spenningen øker på grunn av frykten for en mulig bakkeinvasjon. Utenriksminister Ishaq Dar sa at Islamabad er klar til å legge til rette for "meningsfulle samtaler" i løpet av de kommende dagene, selv om det fortsatt er uklart om begge sider vil delta.

Det diplomatiske fremstøtet kommer midt i en tid med økende mistillit. Irans parlamentspresident Mohammad Baqer Qalibaf anklaget Washington for å signalisere forhandlinger samtidig som de forberedte en militær opptrapping, og advarte om at Teheran ville svare på enhver utplassering av amerikanske tropper.

Regionale stormakter som Saudi-Arabia, Tyrkia og Egypt har også vært involvert i diskusjonene, med fokus på gjenåpning av det strategisk viktige Hormuzstredet, hvis blokade fortsetter å forstyrre den globale energiforsyningen.

Samtidig viser konflikten ingen tegn til å avta. Amerikanske styrker har begynt å utplassere marineinfanterister i regionen, mens Israel fortsetter sine angrep på iransk territorium. Situasjonen har eskalert ytterligere med houthi-bevegelsens innblanding, noe som har skapt bekymring for større regional ustabilitet og trusler mot viktige skipsruter.