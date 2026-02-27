Pakistanske og afghanske styrker støter sammen langs grensen etter flere dager med fiendtligheter
Kampene bryter ut etter at Taliban gjengjelder pakistanske luftangrep og truer den skjøre våpenhvilen.
Pakistanske og afghanske styrker utvekslet kraftig ild torsdag langs den fjellrike grensen i nordvest, noe som økte spenningen etter flere dager med fiendtligheter på tvers av grensen. Taliban sa at angrepene var rettet mot pakistanske stillinger som svar på helgens luftangrep mot Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) og militante fra Den islamske staten Khorasan, som angivelig opererte fra afghansk territorium.
Begge sider hevdet å ha ødelagt eller erobret motstanderens stillinger, selv om disse rapportene ikke kunne verifiseres av uavhengige medier som Reuters. Videoer fra både pakistanske og afghanske kilder viser nattlige skuddvekslinger i ulendt terreng, med skudd fra automatvåpen og sporingsskudd som lyser opp fjellene.
Den pakistanske regjeringen kalte Talibans handlinger "uprovoserte", og sa at styrkene reagerte resolutt med å påføre tap og ødelegge utstyr. Talibans talsperson Zabihullah Mujahid advarte om at ytterligere angrep på større byer ville føre til gjengjeldelse, men understreket at gruppen ikke var ute etter å utvide konflikten.
Spenningen langs den 2600 km lange Durand-linjen etter dødelige sammenstøt i oktober i fjor, og Pakistan har nå satt sine sikkerhetsstyrker i høyeste beredskap, fremskyndet etterretningsbaserte operasjoner og arrestert dusinvis av mistenkte militante, inkludert afghanske statsborgere...