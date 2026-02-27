Pakistanske og afghanske styrker støter sammen langs grensen etter flere dager med fiendtligheter

HQ

Pakistanske og afghanske styrker utvekslet kraftig ild torsdag langs den fjellrike grensen i nordvest, noe som økte spenningen etter flere dager med fiendtligheter på tvers av grensen. Taliban sa at angrepene var rettet mot pakistanske stillinger som svar på helgens luftangrep mot Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) og militante fra Den islamske staten Khorasan, som angivelig opererte fra afghansk territorium.

Begge sider hevdet å ha ødelagt eller erobret motstanderens stillinger, selv om disse rapportene ikke kunne verifiseres av uavhengige medier som Reuters. Videoer fra både pakistanske og afghanske kilder viser nattlige skuddvekslinger i ulendt terreng, med skudd fra automatvåpen og sporingsskudd som lyser opp fjellene.

Afghanske sikkerhetsvakter nær grenseovergangen til Pakistan // Shutterstock

Den pakistanske regjeringen kalte Talibans handlinger "uprovoserte", og sa at styrkene reagerte resolutt med å påføre tap og ødelegge utstyr. Talibans talsperson Zabihullah Mujahid advarte om at ytterligere angrep på større byer ville føre til gjengjeldelse, men understreket at gruppen ikke var ute etter å utvide konflikten.

Spenningen langs den 2600 km lange Durand-linjen etter dødelige sammenstøt i oktober i fjor, og Pakistan har nå satt sine sikkerhetsstyrker i høyeste beredskap, fremskyndet etterretningsbaserte operasjoner og arrestert dusinvis av mistenkte militante, inkludert afghanske statsborgere...