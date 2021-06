Palamute slippes til Monster Hunter Stories 2 helt gratis

Under Capcoms E3-konferanse i går kveld ble det avslørt at Palamute kommer til å dukke opp i Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin via en gratis oppdatering som slippes den 15. juli. Dette sies å være den første av flere kostnadsfrie innholdsoppdateringer på vei til den turbaserte spinoffen.

Palamute, om du ikke kjenner til den, er en hundekompis som debuterte i Monster Hunter Rise. De likner Palicos, men spillerne kan ri på dem for å raskere bevege seg rundt i verden og de kan også angripe monstre. Det virker som at Palamute kan slutte seg til gruppen din i Stories 2 og slåss sammen med deg på slagmarken.

Den ny traileren avslørte også at demoversjonen av Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin slippes den 25. juni og at all progresjon du gjør i den føres over til spillet når det lanseres den 9. juli.