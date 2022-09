Palworld bekreftet for Xbox

HQ

PC-versjonen av Palworld, som utvikles av det japanske studioet Pocketpair (Craftopia), får selskap neste år av en Xbox-versjon som nylig ble annonsert. Eventyret ser ut til å hente mye inspirasjon fra Pokémon-serien, men med mer actionorientert gameplay. Her er den offisielle beskrivelsen:

"Palworld is a brand-new, multiplayer, open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called "Pal" in a vast world! Make your Pals fight, build, farm, and work in factories. "

Sjekk ut Xbox-versjonen (kommer til både One og Series) i videoen nedenfor og en rekke nye skjermbilder.