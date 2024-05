Palworld får snart etterlengtede endringer og funksjoner

HQ

Et av selskapene som er bekreftet til å delta i sommerens kanskje største spillbegivenhet, Summer Game Fest, er Pocket Pair. Deres Palworld var årets første virkelig store suksess, og nådde utrolige tall både i spillsalg og antall samtidige spillere.

Hypen døde imidlertid ut to måneder senere, ettersom spillet tross alt bare er Early Access og dermed ikke har alt innholdet ennå. Men mer er på vei, og tilsynelatende har de ganske betydelige ting å vise frem på Summer Game Fest. Studioet skriver på X at vi kan se frem til "MANGE spennende ting" og dette inkluderer tydeligvis "noen etterlengtede funksjoner".

Det ble nylig bekreftet at et nytt område og nye Pals kommer til spillet, og vi vet også at det jobbes med en 3v3-spillmodus. Vi antar at dette er noe vi vil se mer av neste måned, og forhåpentligvis noen andre overraskelser også.