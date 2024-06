Palworld utvides med en stor oppdatering i juni

HQ

Palworld tok verden med storm tidlig i 2024, og med sin blanding av The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Fortnite og Pokémon reiste millioner av spillere til Pocketpairs Early Access-tittel for å skyte og fange søte monstre.

Nå utvides eventyret. Under Summer Game Fest kunngjorde utvikleren at en første utvidelse er planlagt å lanseres i juni, med nye venner, en ny øy og flere nye arrangementer i tillegg til den allerede store mengden innhold som er tilgjengelig nå.

Utvidelsen heter Sakurajima Update og skal lanseres 27. juni. Traileren for oppdateringen finner du nedenfor.