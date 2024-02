Palworld utviklere har "alvorlig mangel på venner

HQ

Pocket Pair, utviklerne bak Palworld, ser ut til å ha et ganske unikt problem i spillbransjen. I stedet for å ha for mange ansatte og måtte nedbemanne, mangler nemlig utvikleren bak 2024s hittil største hit noen nøkkelposisjoner.

"Det er fortsatt mange ting jeg har lyst til å gjøre i Palworld, men vi mangler i stor grad venner," står det i et innlegg fra Pocket Pair på Twitter/X. "Vi rekrutterer til alle stillinger, men vi er spesielt på jakt etter planleggings-/ingeniørstillinger! Det spiller ingen rolle hvilken motor du har erfaring med, så hvis du er interessert i å lage et helt nytt spill, er det bare å søke."

Henvisningen til å skape et helt nytt spill indikerer at disse stillingene kanskje ikke er fokusert på Palworld. Pocket Pair har et par andre titler på gang, og ser alltid ut til å ha mye å gjøre, men med tanke på suksessen til Palworld er det mulig at det kan bli hovedfokus i fremtiden.