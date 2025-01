Palworlds sluttscenario er ikke slutten på spillet

HQ

Palworld Palworld har vært ute i over et år nå, og i forrige uke fikk vi en sniktitt på noen av planene Pocketpair har for sitt enormt populære overlevelsesspill. Disse planene inkluderte et "sluttscenario" basert på verdenstreet.

I følge community manager John "Bucky" Buckley betyr det ikke at spillets slutt er i nærheten. I en samtale med Eurogamer skisserte han hva spillerne kan forvente å se. "Verdenstreet, der 'slutten' finner sted, har vært synlig siden dag én. Mange spillere mistenkte at reisen deres ville ende der, og vi har gjentatte ganger blitt spurt om når verdenstreet vil bli tilgjengelig, så vi er ganske glade for å endelig åpne området for spillerne!"

Slutt er kanskje ikke den beste måten å si det på, ifølge Buckley, men han kan ikke tenke seg en bedre måte å beskrive scenariet på enn det. Det vil komme mer innhold til Palworld, selv etter dette scenariet, så vi får ikke se den endelige oppdateringen på en stund ennå.