Paneler og hva du kan forvente fra Star Wars Celebration denne helgen: blir det nye filmanmeldelser?

Star Wars Celebration 2025 finner sted i Japan denne helgen. Fan-arrangementet har allerede gitt oss massevis av japansk-inspirert Star Wars-kunst, men hva med nyheter om nye filmer, TV-serier eller videospill? Med mindre de har uventede overraskelser i vente, bør vi ha forventningene våre i sjakk.

Star Wars-fans som kanskje håper på et "The Future of Star Wars"- eller "Lucasfilm-prosjekter"-panel, vil bli skuffet. Det eneste fremtidige Star Wars-prosjektet som vil få rampelyset er The Mandalorian & Grogu, den første nye Star Wars-filmen på kino siden Episode IX i 2019, planlagt til mai 2026.

Jon Favreau, Dave Filoni og andre spesielle gjester vil gi en sniktitt på den nye filmen, i panelet kalt The Mandalorian and Grogu som vil finne sted Fredag 18 kl. 10:00 lokal tid. Det vil si kl. 05:00 BST / 06:00 CEST, så denne fredagen får vi (forhåpentligvis) fine nyheter om filmen, skuespillerne og kanskje til og med en teaser hvis de er sjenerøse (de slapp noen bilder på D23 i fjor sommer, som viste en Hoth-lignende kamp med AT-AT-er, så hvem vet ...).

Andre paneler på Star Wars Celebration 2025

Dessverre er The Mandalorian & Grogu den eneste kommende filmen eller TV-serien som forventes å få noen oppdateringer denne helgen. Kanskje de gir oss hint om andre filmer eller serier, men ikke forvent mange nyheter om filmen med Rey i hovedrollen, den nye trilogien av Simon Kinberg, James Mangold-filmen om den gamle republikken, Taika Waititi-prosjektet...

Det er heller ikke noe panel om TV-serier. Ahsoka vil ha sitt eget panel, lørdag 19. april kl. 19:00 BST / 20:00 CEST, men tilsynelatende vil det være "et tilbakeblikk på den første sesongen av Ahsoka". Det er forventet at Ahsoka sesong 2 blir den neste Disney+-serien/sesongen etter Andor 2 (som slippes neste uke), men det er ikke bekreftet.

Animerte prosjekter vil ha en bedre sjanse til å dukke opp, med panelet med tittelen "Lucasfilm Animation's 20th Anniversary" på fredag kl. 21:30 BST / 22:30 CEST, som vil inkludere "en sniktitt på hva som kommer".

Til slutt vil videospill være representert av Bit Reactor og Respawn, med full avsløring av Star Wars Zero Company, kl. 22:30 BST / 23:30 CEST på lørdag. Hvis du er interessert, kan du se hele listen over paneler her, men ingen ser ut til å antyde relevante nyheter om fremtiden til franchisen.